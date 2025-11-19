Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 19 ноября 2025Россия

Появились новые подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

Спасатели обыскали вторую пещеру в поисках бесследно исчезнувших Усольцевых
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Спасатели обыскали вторую пещеру в поисках семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае, такие новые подробности появились на портале Ngs24.ru.

Представители отряда «Спасатель» разъяснили, что эта пещера расположена в четырех километрах от поселка Куручин. Добровольцам удалось спуститься на глубину 15 метров.

Также сотрудники обследовали 2,5 километра лесного и скального массива. Найти людей не удалось. Работу в Партизанском районе продолжат и в среду, 19 ноября.

До этого организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт допустил, что следы Усольцевых в тайге могли стереть дожди и снег.

По мнению специалиста, усложнило поиск семьи в Красноярском крае и то, что спасатели выдвинулись разыскивать людей только спустя два дня после пропажи.

В конце сентября стало известно, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Людей искали более 1,5 тысячи человек. Бесследное исчезновение в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины, 5-летней дочери Арины и собаки корги до сих пор полно загадок. Эксперты озвучили несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних — удар молнии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

    В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

    Во Львове прогремели взрывы

    Мединский рассказал о профессиональных украинцах

    Во Франции назвали спектаклем «историческую сделку» Макрона и Зеленского

    Российский генерал назвал цель СВО

    Установлена личность открывшего огонь у жилого комплекса в российском городе стрелка

    Ребенка с аутизмом перестали пускать в детсад в российском городе из-за опозданий

    Спецпредставитель Путина рассказал о переговорах по новому мирному плану США и России

    Быстро достигающим оргазма мужчинам дали семь помогающих дольше заниматься сексом советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости