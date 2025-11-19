Появились новые подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

Спасатели обыскали вторую пещеру в поисках бесследно исчезнувших Усольцевых

Спасатели обыскали вторую пещеру в поисках семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае, такие новые подробности появились на портале Ngs24.ru.

Представители отряда «Спасатель» разъяснили, что эта пещера расположена в четырех километрах от поселка Куручин. Добровольцам удалось спуститься на глубину 15 метров.

Также сотрудники обследовали 2,5 километра лесного и скального массива. Найти людей не удалось. Работу в Партизанском районе продолжат и в среду, 19 ноября.

До этого организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт допустил, что следы Усольцевых в тайге могли стереть дожди и снег.

По мнению специалиста, усложнило поиск семьи в Красноярском крае и то, что спасатели выдвинулись разыскивать людей только спустя два дня после пропажи.

В конце сентября стало известно, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Людей искали более 1,5 тысячи человек. Бесследное исчезновение в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины, 5-летней дочери Арины и собаки корги до сих пор полно загадок. Эксперты озвучили несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних — удар молнии.