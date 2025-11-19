Преподаватель-оккультист заставлял студентов участвовать в жертвоприношениях за зачет

В Магадане к шести годам колонии приговорили бывшего преподавателя, попавшегося при проведении кровавого ритуала. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По сведениям издания, речь идет о преподавателе местного политехнического техникума Сергее Кармазове, увлекавшемся оккультизмом. Он решил провести кровавый ритуал и купил быка, на мероприятие пригласил своих студентов, желавших получить зачет. Жертвоприношение прервали явившиеся на место экзекуции полицейские. При обыске выяснилось, что мужчина связан с торговлей наркотиками.
В его доме обнаружили 35 кустов конопли, а также установили факт продажи четырех килограммов готового зелья.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге преподаватель вуза склонял студентку к сексу за проставление зачетов и вымогал у нее интимные фотографии.