Продажи энергетиков в России заметно выросли вопреки ограничениям

«Ъ»: Продажи энергетиков в России увеличились на 10 процентов в сентябре-октябре

По итогам сентября-октября 2025 года суммарные объемы продаж энергетиков в России выросли на 10 процентов в натуральном и на 22 процента в денежном выражении. О заметном росте спроса граждан на этот вид безалкогольных напитков сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Эвотор», являющейся разработчиком кассового программного обеспечения (ПО).

Средний чек покупки энергетиков в России за отчетный период достиг отметки в 213 рублей, отметили эксперты «Чек Индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В аналитической компании «Нильсен» указали, что с октября 2024-го по сентябрь 2025 года эти тонизирующие напитки стали одним из наиболее быстрорастущих сегментов в своей категории. Энергетики сформировали примерно пятую часть (22,6 процента) продаж напитков в деньгах.

Рост спроса россиян на энергетики фиксируется на фоне ужесточения их продаж в рознице. Так, с марта 2025 года вступил в силу запрет на реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним. В итоге продавать энергетики через онлайн-площадки и вендинговые аппараты стало невозможно. На закрытые каналы, по оценке главы «Союзнапитков» Аллы Андреевой, приходилась десятая часть совокупного объема реализации.

Однако на основных потребителей ограничения никак не повлияли — россияне старше 25 лет по-прежнему могут приобретать подобную продукцию в рознице без каких-либо проблем. Именно эта категория граждан стала основным драйвером роста реализации энергетиков в стране. Энергетики, отмечают эксперты, продолжают оставаться одним из наиболее востребованных у россиян видов продукции. В рейтинге самых популярных в стране продуктов тонизирующие напитки вошли в топ-10, заняв девятую строчку.