21:43, 19 ноября 2025

Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Следует шире использовать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделал глава России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Нужно шире использовать так называемое мягкое право. Имею в виду, прежде всего, кодекс этики в сфере искусственного интеллекта», — заявил президент.

Как указал российский лидер, стоит быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий. Путин напомнил, что в ряде государств попытка детальной регламентации ИИ затормозила разработку новых продуктов и идей. «Мы не должны идти по этому пути, повторять чужие ошибки», — отметил он.

Ранее Путину представили первого ИИ-робота Сбера. Отечественный антропоморфный робот уверенно держался на ногах, стоя перед главой государства. В какой-то момент он попросил голосовую колонку включить ему музыку и начал танцевать. «Очень красиво, спасибо», — оценил энергичные движения робота Путин.

