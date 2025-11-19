Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, стороны обсудили двусторонние отношения и расширение сотрудничества.

Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества Владимир Путин президент России

От российской делегации во встрече также поучаствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

Занданшатар перешел на русский язык

Путин и Занданшатар общались на русском языке. Монгольский премьер начал свое ответное слово на монгольском языке с синхронным переводом, но сразу после этого перешел на русский язык.

«Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве», — сказал премьер, передав российскому лидеру привет от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха.

Также в ходе встречи монгольский премьер представил нового сопредседателя от Улан-Батора российско-монгольской межправкомиссии Хассуурийн Ганхуяга, который недавно вступил в должность вице-премьера, отметив, что он тоже хорошо владеет русским языком.

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара прошла в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания десятого Восточного экономического форума.

Путин сообщил об увеличении товарооборота с Монголией

Президент России сообщил, что двусторонние связи с Монголией развиваются, товарооборот увеличивается.

Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель Владимир Путин президент России

Занданшатар, в свою очередь, заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка для налаживания ситуации со взаимными расчетами.

В сентябре монгольский премьер высказался о газопроводе «Сила Сибири-2», меморандум о строительстве которого был подписан в Китае на саммите лидеров России, КНР и Монголии. По его словам, газопровод принесет новые возможности экономике Монголии, став стратегически важным ресурсом для решения ее насущных вопросов.

Путин рассказал о трехстороннем сотрудничестве России, Китая и Монголии

Путин отметил, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.

Глава государства сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в таком формате.

До этого, 18 ноября, в Национальном центре «Россия» состоялось 24-е заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие прошло под председательством председателя правительства России Михаила Мишустина.