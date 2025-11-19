Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 19 ноября 2025Россия

Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

Путин провел встречу с премьером Монголии Занданшатаром на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Гомбожавын Занданшатар

Владимир Путин и Гомбожавын Занданшатар. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, стороны обсудили двусторонние отношения и расширение сотрудничества.

Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества

Владимир Путин президент России

От российской делегации во встрече также поучаствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

Материалы по теме:
Мировые лидеры съехались в Россию. Как участники БРИКС собрались противостоять Западу?
Мировые лидеры съехались в Россию.Как участники БРИКС собрались противостоять Западу?
24 октября 2024
Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом. Скольким мировым лидерам он позвонил?
Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом.Скольким мировым лидерам он позвонил?
18 августа 2025
Назван главный ответ Путина на встрече со СМИ. Какой?
Назван главный ответ Путина на встрече со СМИ.Какой?
19 июня 2025

Занданшатар перешел на русский язык

Путин и Занданшатар общались на русском языке. Монгольский премьер начал свое ответное слово на монгольском языке с синхронным переводом, но сразу после этого перешел на русский язык.

«Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве», — сказал премьер, передав российскому лидеру привет от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха.

Также в ходе встречи монгольский премьер представил нового сопредседателя от Улан-Батора российско-монгольской межправкомиссии Хассуурийн Ганхуяга, который недавно вступил в должность вице-премьера, отметив, что он тоже хорошо владеет русским языком.

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара прошла в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания десятого Восточного экономического форума.

Путин сообщил об увеличении товарооборота с Монголией

Президент России сообщил, что двусторонние связи с Монголией развиваются, товарооборот увеличивается.

Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель

Владимир Путин президент России

Занданшатар, в свою очередь, заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка для налаживания ситуации со взаимными расчетами.

В сентябре монгольский премьер высказался о газопроводе «Сила Сибири-2», меморандум о строительстве которого был подписан в Китае на саммите лидеров России, КНР и Монголии. По его словам, газопровод принесет новые возможности экономике Монголии, став стратегически важным ресурсом для решения ее насущных вопросов.

Материалы по теме:
«Они психологически привязаны к США» Почему отношения России и Евросоюза потерпели крах и можно ли выстроить их заново?
«Они психологически привязаны к США»Почему отношения России и Евросоюза потерпели крах и можно ли выстроить их заново?
18 сентября 2024
«Не думаю, что мы в конце конфликта» Индия враждует с Китаем, дружит с США и помогает России. Чего она хочет добиться на Украине?
«Не думаю, что мы в конце конфликта»Индия враждует с Китаем, дружит с США и помогает России. Чего она хочет добиться на Украине?
10 марта 2025
«Орбан — великий боец» Почему Трамп намерен встречаться с Путиным именно в Будапеште и что это означает для Европы и Украины?
«Орбан — великий боец»Почему Трамп намерен встречаться с Путиным именно в Будапеште и что это означает для Европы и Украины?
8 ноября 2025

Путин рассказал о трехстороннем сотрудничестве России, Китая и Монголии

Путин отметил, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.

Глава государства сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в таком формате.

До этого, 18 ноября, в Национальном центре «Россия» состоялось 24-е заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие прошло под председательством председателя правительства России Михаила Мишустина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Россия сократила вложения в американские гособлигации

    Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

    Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

    Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

    Офицер ВСУ оценил поведение Зеленского в отношении Путина словами «как шпана под забором»

    Россиянка описала особенности жизни в США фразой «культурный шок»

    Трамп поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

    Шестиметровый питон скрутил человека и утащил в реку

    Названы неожиданные причины снижения либидо зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости