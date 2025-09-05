Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:02, 5 сентября 2025Экономика

Премьер Монголии высказался о «Силе Сибири-2»

Премьер Монголии Занданшатар отметил стратегическую важность «Силы Сибири-2»
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар высказался о газопроводе «Сила Сибири-2», меморандум о строительстве которого был подписан на этой неделе в Китае, отметив его стратегическую важность. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства этой граничащей с Россией страны, газопровод принесет новые возможности экономике Монголии, став стратегически важным ресурсом для решения ее насущных вопросов. «Этот проект будет ежегодно прокачивать 50 миллиардов кубических метров газа», — отметил Занданшатар.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал прорывным недавний саммит лидеров России, Китая и Монголии, на котором был подписан указанный юридически обязывающий меморандум. Сенатор подчеркнул, что, поскольку речь идет о проекте, сравнимом по масштабу со значением советско-западноевропейского «Газ — трубы» 70-х годов прошлого века, Москвой послан четкий геополитический сигнал о том, с каким именно направлением связывается развитие страны.

По словам главы Минэнерго России Сергея Цивилева, тематикой меморандума стали основные параметры, то есть сам маршрут газопровода через Монголию и предполагаемые перспективные объемы поставок, а вопросы строительства «Сила Сибири- 2» и его финансирования будут решаться в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Задержание переводившего криптовалюту ВСУ россиянина попало на видео

    Путин назвал неожиданным решение Китая о безвизе для россиян

    В США заявили о сходстве позиций Путина и Трампа по Украине

    Спецслужбы раскрыли переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

    Путин рассказал о своих планах после участия в ВЭФ

    Путин заявил о недотягивающем до норм Минздрава потреблении рыбы в России

    Суд определился со спрятавшим изнасилованную российскую школьницу в диване педофилом

    В России объяснили слова Путина о двуглавом орле

    Месси оформил дубль в возможном последнем домашнем матче за сборную Аргентины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости