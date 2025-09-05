Премьер Монголии высказался о «Силе Сибири-2»

Премьер Монголии Занданшатар отметил стратегическую важность «Силы Сибири-2»

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар высказался о газопроводе «Сила Сибири-2», меморандум о строительстве которого был подписан на этой неделе в Китае, отметив его стратегическую важность. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства этой граничащей с Россией страны, газопровод принесет новые возможности экономике Монголии, став стратегически важным ресурсом для решения ее насущных вопросов. «Этот проект будет ежегодно прокачивать 50 миллиардов кубических метров газа», — отметил Занданшатар.

Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал прорывным недавний саммит лидеров России, Китая и Монголии, на котором был подписан указанный юридически обязывающий меморандум. Сенатор подчеркнул, что, поскольку речь идет о проекте, сравнимом по масштабу со значением советско-западноевропейского «Газ — трубы» 70-х годов прошлого века, Москвой послан четкий геополитический сигнал о том, с каким именно направлением связывается развитие страны.

По словам главы Минэнерго России Сергея Цивилева, тематикой меморандума стали основные параметры, то есть сам маршрут газопровода через Монголию и предполагаемые перспективные объемы поставок, а вопросы строительства «Сила Сибири- 2» и его финансирования будут решаться в 2026 году.