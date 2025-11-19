Раскрыта связь коррупционного скандала в Киеве с урегулированием украинского конфликта

Политолог Асафов: Коррупционный скандал могут использовать для урегулирования

Появление информации об участии президента Украины Владимира Зеленского в коррупционном скандале может быть связано с урегулированием украинского конфликта и давлением на украинского лидера, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Дело бизнесмена Тимура Миндича на самом деле очень обширно с учетом появления все новых фигурантов, которое мы наблюдаем, — заметил политолог. — Эта история сделана при активнейшем участии США и содержит внутри себя данные ФБР. Так что мы наблюдаем создание инструмента, с помощью которого Зеленского можно будет убрать или принудить к каким-то действиям. Или сначала принудить, а потом убрать».

По словам Асафова, сам по себе Киев не собирается участвовать в переговорах с Россией, о чем заявляет прямо, но ситуация может измениться под давлением и угрозой преследования украинских чиновников.

«Американцы пока тоже сосредоточены на других вещах, им нужно подготовить повестку, потому что что бы сейчас ни сказал президент США Дональд Трамп, какую бы рамку по урегулированию он ни предложил, Зеленский может не согласиться и побежать к европейцам просить оружие. Это, естественно, некомфортно Трампу, и это нужно исключить», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Зеленский фигурирует в подозрении, предъявленном его соратнику Миндичу. Уточняется, что для незаконного обогащения Миндич пользовался сложившейся в стране ситуацией, а также наличием дружеских отношений с Зеленским и связями с должностными лицами в органах госвласти.