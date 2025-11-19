Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию американского президента Дональда Трампа по переговорам с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Рубио терпеливо ждал, пока подход [спецпосланника Трампа Стивена] Уиткоффа к взаимодействию с Россией не принесет свои плоды, а затем смог вмешаться и внести еще больше скептицизма», — утверждается в публикации.

По данным агентства, глава Госдепа стал главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние, «похоже, только растет».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Рубио проинформировал Трампа о якобы неготовности Москвы к переговорам, после чего планировавшаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште была отложена.