Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 19 ноября 2025Мир

Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

Bloomberg: Рубио внес скептицизм в позицию Трампа по переговорам с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию американского президента Дональда Трампа по переговорам с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Рубио терпеливо ждал, пока подход [спецпосланника Трампа Стивена] Уиткоффа к взаимодействию с Россией не принесет свои плоды, а затем смог вмешаться и внести еще больше скептицизма», — утверждается в публикации.

По данным агентства, глава Госдепа стал главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние, «похоже, только растет».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Рубио проинформировал Трампа о якобы неготовности Москвы к переговорам, после чего планировавшаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште была отложена.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    Долина приехала в суд

    Популярная российская блогерша рассказала об операции и сняла видео в слезах

    В Раде заявили о фигурирующем в подозрении Миндичу Зеленском

    В Берлине приготовились защищать правительство

    Рестораторы пожаловались на требования к хранению готовой еды в торговых сетях

    Ввоз новых легковушек в Россию обрушился

    Женщины рассказали о плюсах отношений с мужчинами намного младше их

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости