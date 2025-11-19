Экономика
Россия согласилась продать долю в NIS

Минэнерго Сербии: Российские владельцы согласились продать долю в NIS
Кирилл Луцюк

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Российская сторона согласилась продать свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которая составляет 56,15 процента. Об этом заявила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, ее процитировало агентство Tanjug.

При этом министр отказалась разглашать, кто станет покупателем этой доли, сославшись на то, что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Джедович-Ханданович заверила, что никто не планирует ничего скрывать от общественности, но нефтеперерабатывающий завод должен продолжать работу. Между тем нефть не поступала в Сербию по трубопроводу JANAF уже 43 дня.

В конце минувшей недели президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна должна любой ценой избегать национализации NIS. Этому предшествовал спич Джедович-Ханданович, которая сказала, что сербскому правительству предстоит принять «тяжелое решение» о национализации этой компании.

