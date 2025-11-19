Интернет и СМИ
Россиянам назвали лучшего друга сердца

Кардиолог Коршун назвала аминокислоту таурин лучшим другом сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Halk-44 / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и кардиолог, доктор медицинских наук Елена Коршун назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» лучшего друга сердца. Выпуск с объяснением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Коршун отметила, что речь идет об аминокислоте таурин. «Это как раз-таки самый лучший друг для нашего сердца. Ведь он регулирует баланс калия в сердечной мышце, в клетках, и при этом не дает им перенапрягаться. Можно так сказать, что он укрепляет сердечную мышцу», — рассказала терапевт.

Врач Татьяна Шаповаленко добавила, что таурин вырабатывается в организме человека. Чтобы пополнять запасы аминокислоты, Коршун порекомендовала есть мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца и молочные продукты.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал лучшего друга суставов. Таковым он счел лечебную физкультуру.

