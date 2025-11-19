Ценности
Россияне стали еще больше экономить

CDEK.Shopping: Россияне чаще покупают товары в День шопинга из-за больших скидок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россияне стали еще больше экономить в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса CDEK.Shopping, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что в текущем году россияне стали чаще покупать товары в ходе Всемирного дня шопинга, который традиционно проводится в последнюю пятницу ноября, из-за больших скидок почти у всех брендов. Количество заказов в день распродаж увеличилось в три раза по сравнению с 2024 годом, отмечают эксперты.

Активнее всего россияне приобретали товары фэшн-сегмента — одежду, обувь и аксессуары. При этом в каждом пятом (21 процент) заказе присутствовала техника или бытовая электроника, а на парфюм и туалетную воду пришлось 11 процентов всех заказов. Оставшуюся часть заказов разделили категории косметики, товары для дома и спорта.

В октябре россиянам раскрыли главные мошеннические схемы в период распродаж.

