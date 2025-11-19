Россия
Россиянин ушел на СВО вслед за сыном

Житель Башкирии отправился на СВО вслед за сыном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Башкирии ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за сыном. Его историю публикуют «Известия».

Сын россиянина отправился на фронт в феврале 2022 года в должности старшего наводчика, спустя время он стал командиром боевой машины, а в 2024 году был назначен командиром взвода.

По данным издания, отец военнослужащего оказался на передовой через несколько месяцев — в июле 2022 года, подписав контракт с Минобороны. На данный момент он проходит службу на должности водителя боевой машины.

Сейчас оба проходят службу в 268-м самоходно-артиллерийском полке 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска ушел в зону проведения СВО в поисках пропавшего брата и исчез. О местонахождении обоих до сих пор ничего не известно.

