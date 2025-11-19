Россиянин засунул стакан в задний проход и оказался в больнице

В Красногорске мужчина засунул стакан в задний проход и оказался в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, 42-летний россиянин на протяжении трех дней пытался решить проблему самостоятельно.

Когда он поступил в медучреждение с жалобами, врачи быстро установили причину: инородное тело в прямой кишке пациента. Внутри мужчины был стакан. Каким образом вещь туда попала, житель Подмосковья раскрывать не стал.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациента готовят к выписке.

До этого москвича с электрической зубной щеткой в заднем проходе доставили в больницу.

После удаления инородного тела 19-летний юноша отказался от дальнейшего нахождения в медучреждении. Отмечалось, что в момент извлечения зубная щетка продолжала работать — вероятно, горожанин хорошо зарядил ее перед использованием.