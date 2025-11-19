Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

Снайперы группировки войск Запад уничтожили наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Донецкой народной республики (ДНР), цель находилась на расстоянии одного километра. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.
«Снайперы (...) нейтрализовали наблюдательный пост, уничтожив двух военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрывал подробности о сражениях за южную часть Красноармейска (украинское название — Покровск). Он сообщал, что ведутся тяжелые бои.