Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 19 ноября 2025Бывший СССР

Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

Снайперы уничтожили пост ВСУ на краснолиманском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Снайперы группировки войск Запад уничтожили наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Донецкой народной республики (ДНР), цель находилась на расстоянии одного километра. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Снайперы (...) нейтрализовали наблюдательный пост, уничтожив двух военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрывал подробности о сражениях за южную часть Красноармейска (украинское название — Покровск). Он сообщал, что ведутся тяжелые бои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Россия сократила вложения в американские гособлигации

    Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

    Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

    Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

    Офицер ВСУ оценил поведение Зеленского в отношении Путина словами «как шпана под забором»

    Россиянка описала особенности жизни в США фразой «культурный шок»

    Трамп поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

    Шестиметровый питон скрутил человека и утащил в реку

    Названы неожиданные причины снижения либидо зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости