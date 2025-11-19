Силовые структуры
Российский суд рассмотрит уголовное дело обвиняемого по двум статьям иноагента Чичваркина

Дело Евгения Чичваркина рассмотрят в суде в его отсутствие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дорогомиловская прокуратура утвердила и направила в суд уголовное дело в отношении российского бизнесмена и сооснователя «Евросети» Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 51-летний предприниматель обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Российской армии и в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд рассмотрит уголовное дело в отсутствие подсудимого, поскольку Чичваркин находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что несмотря на эмиграцию и многолетнее проживание за пределами России, Чичваркин сохранил в стране недвижимость.

