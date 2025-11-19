Российскую «Вербу» признали мировым лидером

«Ростех»: Российский ПЗРК «Верба» занимает лидирующие позиции в мире

Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида. Об этом ТАСС в ходе выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Там отметили, что к такому выводу пришли, проанализировав опыт боевого применения ПЗРК в ходе специальной военной операции (СВО).

В компании уточнили, что «Верба» показала свою результативность против широкой номенклатуры воздушных целей — вертолетов, самолетов, беспилотников и крылатых ракет. «При этом, особенно в последнее время, расход ракет на одну цель значительно ниже расчетных показателей», — добавили в «Высокоточных комплексах».

Ранее «Ростех» рассказал, что представит ПЗРК «Верба» на выставке Dubai Airshow 2025.

В июне госкорпорация сообщила, что опорно-пусковой установке «Джигит», предназначенной для наведения двух ракет ПЗРК «Игла» или «Верба», повысили скорострельность.