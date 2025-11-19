Российские рыцари победили французов, итальянцев и сербов

Рыцарь Стржалковский рассказал о победе России в средневековом историческом бою

В Москве прошел финал международного чемпионата по историческому средневековому бою «Меч России», в котором сражались более 200 рыцарей из России, Франции, Италии и Сербии. Прошедший турнир и победу российских бойцов в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал Евгений Стржалковский, основатель рыцарского клуба «Берн».

Стржалковский рассказал, что исторический средневековый бой (ИСБ) — это полноконтактные поединки в рыцарских доспехах весом около 25 килограммов с незаточенным оружием — мечами, топорами, алебардами. Он подчеркнул, что направление родом из России и признано официальным видом спорта в Монако и Новой Зеландии.

«Несмотря на то что рыцарские поединки исконно считаются "мужским" направлением и дамы не могли участвовать в поединках, в ИСБ ограничения отсутствуют. В женской номинации первое место у команды "Альфин" из Санкт-Петербурга (10 очков). Второе — у "Берн" из Москвы (также 10 очков). Третье место у "Байард", у них 1 очко. В мужской номинации пять на пять золото у московской команды "Партизан" (35 очков). Серебро — у команды "Старые друзья" из Санкт-Петербурга (27,5), третье — у "Байард" (26,5)», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

«Старые друзья» и «Партизан» — команды одного клуба «Берн», который наиболее активно сражался в массовых боях. Фактически школа десятилетиями специализируется на командных форматах. Евгений Стржалковский Основатель рыцарского клуба «Берн»

Стржалковский также отметил, что в финале этого года разрыв между «Партизаном», «Старыми друзьями» и всеми остальными командами стал самым большим в истории чемпионата «Меч России». Он добавил, что команды, занявшие места с 5-е по 16-е, набрали от 1,5 (минимальный результат) до 19,5 очка (результат команды на 5-м месте).

«В массовых сборных боях 12 на 12 все призовые места также у россиян. Итальянцы, французы и сербы от команды Bande Nere заняли 6-е место. В номинации пять на пять зарубежные рыцари из RaubRitter оказались на 11-м месте из 16», — сказал Стржалковский.

