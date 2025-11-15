Спорт
Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от Чили в товарищеском матче. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что команде не удалось реализовать свои моменты и избежать ошибок в обороне. По его мнению, соперник не создал большого количества голевых ситуаций, однако ошибки в защите стали решающими в исходе встречи. Тренер отверг предположения о том, что футболисты испытывали давление, объяснив, что в условиях товарищеского матча говорить о серьезном прессинге не приходится.

Ранее 15 ноября сборная России по футболу проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Перед матчем сборную России называли фаворитом. Коэффициент на победу России составлял 1,55, ничья оценивалась в 3,90, а победа Чили — 6,30.

