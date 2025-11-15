Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:00, 15 ноября 2025Спорт

Сборная России по футболу проиграла Чили

Сборная России по футболу со счетом 0:2 проиграла Чили в товарищеском матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 37-й минуте счет открыл нападающий Гонсало Тапия. На 76-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Бен Бреретон.

Перед матчем сборную России называли фаворитом. Коэффициент на победу России составлял 1,55, ничья оценивалась в 3,90, а победа Чили — 6,30.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Наставник россиян Валерий Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Была дружественная обстановка». Депутаты Европарламента посетили Россию. Что они говорят о поездке?

    Мерца назвали «спотыкающимся» канцлером и сочли предстоящий год решающим для его кабинета

    Медведчук назвал вариант нормального будущего для украинцев

    На месторождении «Лукойла» в одной стране заявили о задержке зарплат

    Путин и Лукашенко созвонились

    Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

    Сборная России по футболу проиграла Чили

    В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

    Зеленского назвали Наполеоном и предрекли отставку

    Россиянка услышала музыку для секса и подала на развод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости