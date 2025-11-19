Спорт
07:46, 19 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала вид сзади в коротких шортах

Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Спортсменка показала вид сзади в коротких шортах белого цвета. Она была одета в обтягивающий серый топ. Симмонс написала, что опубликовала новое видео.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее сообщалось, что немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фото в коротком обтягивающем топе. Шмидт написала, что готовилась к тренировке.

