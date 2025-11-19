Сборная Кюрасао впервые в истории вышла на ЧМ по футболу

Сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда заняла первое место в своей отборочной группе зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В заключительном туре турнира Кюрасао сыграла вничью 0:0 с Ямайкой и завоевала путевку на турнир.

Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат. Он занимает эту должность с января 2024 года.

Численность населения Кюрасао — около 156 тысяч человек, что делает ее самой малонаселенной страной, сборная которой примет участие в чемпионате мира. Ранее подобный рекорд принадлежал Исландии, в которой проживает 390 тысяч человек.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории с расширенным составом участников, где вместо 32 сборных сыграют 48.