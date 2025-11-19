Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

Певица Анна Семенович в пять лет впервые услышала, что она толстая

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам певицы, ей с детства указывали на лишний вес. Так, Семенович впервые услышала, что толстая, когда ей было пять лет. Об этом заявила ее тренер по фигурному катанию. «До сих пор помню эту фразу, она меня, маленькую девочку, очень резанула. Я была обычным по комплекции ребенком, да, не чересчур худой. Но обычной, как все вокруг. Но тренерам этого было недостаточно», — отметила знаменитость.

Во время спортивной карьеры девочка была вынуждена строгим образом ограничивать себя в питании, поскольку легко набирала вес. «Чтобы быть худой, мне приходилось практически ничего не есть: два яйца, два огурца и кусочек сыра», — вспомнила звезда. При этом она указала, что подвергалась тяжелейшим физическим нагрузкам.

Впоследствии Семенович стала участницей группы «Блестящие», из-за чего ей также следовало держать себя в форме. Однако когда она начала сольную карьеру, то позволила себе есть желаемые продукты в неограниченном количестве, что привело к изменению фигуры.

«Лишний вес не заставил себя долго ждать. И первое время мне удавалось с ним бороться самостоятельно, как спортсменка, я знаю, как это делать. (...) Но в какой-то момент справляться с лишними килограммами становилось все сложнее и сложнее. Вес рос и не уходил вообще», — объяснила знаменитость.

В результате исполнительница обратилась к врачу, который выявил у нее инсулинорезистентность и назначил соответствующее лечение. По словам артистки, благодаря правильно подобранной терапии она изменила образ жизни, похудела и восстановила здоровье. «Сегодня я довольна тем, как выгляжу, у меня нет задачи быть суперхудой, главное — быть здоровой и радоваться своему отражению в зеркале», — заключила она.

