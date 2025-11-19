Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 19 ноября 2025Мир

Сенат США заочно принял законопроект о публикации данных по делу Эпштейна

Сенат США заочно принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Сенат США заочно принял законопроект о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее документ одобрила Палата представителей. За «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

После этого о принятии законопроекта высказался лидер большинства в верхней палате Джон Тьюн. «Как я предполагаю, президент, похоже, готов это подписать, так что я бы предположил, что мы будем действовать довольно быстро», — сказал он.

Принять документ заочно предложил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. Председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо спросил о возражениях и, не получив их, объявил о принятии.

Законопроект предписывает Минюсту США опубликовать в доступном виде все незасекреченные файлы по делу финансиста, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству. Также должны быть раскрыты имена госслужащих, фигурирующих в деле. Разрешено скрыть персональные данные жертв и материалы, которые поставили бы под угрозу федеральное расследование.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    В России обратили внимание на ухудшение отношения к Зеленскому в западной прессе

    В США назвали условие для ухода Зеленского со своего поста

    Определены напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 европейские команды

    Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО страны

    В Британии указали на потерю Зеленским связи с реальностью

    В украинской области ввели режим радиационной угрозы

    Россиянам назвали недооцененный дешевый салат

    Мосгорсуд пересмотрит приговор российскому автоблогеру

    Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости