Сенат США заочно принял законопроект о публикации данных по делу Эпштейна

Сенат США заочно принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Сенат США заочно принял законопроект о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее документ одобрила Палата представителей. За «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один.

После этого о принятии законопроекта высказался лидер большинства в верхней палате Джон Тьюн. «Как я предполагаю, президент, похоже, готов это подписать, так что я бы предположил, что мы будем действовать довольно быстро», — сказал он.

Принять документ заочно предложил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. Председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо спросил о возражениях и, не получив их, объявил о принятии.

Законопроект предписывает Минюсту США опубликовать в доступном виде все незасекреченные файлы по делу финансиста, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству. Также должны быть раскрыты имена госслужащих, фигурирующих в деле. Разрешено скрыть персональные данные жертв и материалы, которые поставили бы под угрозу федеральное расследование.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

