Сербия согласует внешнюю политику с Евросоюзом

Кошта: Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с Евросоюзом

В ближайшее время Сербия займется согласованием своей внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, передает РИА Новости. Соответствующее обязательство Белград взял на себя на фоне угроз ЕС заблокировать процесс вступления республики в объединение.

«Сербия взяла на себя обязательство провести значимые реформы в ближайшие недели», — сказал Кошта, пояснив, что они будут проведены в сфере аудиовизуальных медиа и энергетики, чтобы больше соответствовать внешней и оборонной политике ЕС.

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не вступит в Европейский союз без введения санкций против России.