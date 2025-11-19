Мир
21:10, 18 ноября 2025Мир

Сербия согласует внешнюю политику с Евросоюзом

Кошта: Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с Евросоюзом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press

В ближайшее время Сербия займется согласованием своей внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, передает РИА Новости. Соответствующее обязательство Белград взял на себя на фоне угроз ЕС заблокировать процесс вступления республики в объединение.

«Сербия взяла на себя обязательство провести значимые реформы в ближайшие недели», — сказал Кошта, пояснив, что они будут проведены в сфере аудиовизуальных медиа и энергетики, чтобы больше соответствовать внешней и оборонной политике ЕС.

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не вступит в Европейский союз без введения санкций против России.

