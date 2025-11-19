США провели тайные переговоры с Венесуэлой

NYT: Администрация Трампа провела новый раунд тайных переговоров с Венесуэлой

Администрация президента США Дональда Трампа провела новый раунд тайных переговоров с Венесуэлой. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп санкционировал новый раунд закулисных переговоров, в ходе которых президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил уйти в отставку через пару лет, но Белый дом отклонил это предложение», — утверждается в публикации.

Одновременно с этим президент США, как утверждается, одобрил планы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по проведению секретных операций в Венесуэле, которые могут быть направлены на подготовку к военным действиям против Каракаса.

Ранее Мадуро обратился к Трампу и предложил ему созвониться, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает диалог единственным способом урегулирования конфликта между США и Венесуэлой.

Вскоре Трамп заявил о согласии на переговоры с Мадуро. «Я открыт к диалогу», — сказал американский лидер.