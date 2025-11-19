Ценности
16:26, 19 ноября 2025
Ценности

Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

Стилист Рогов назвал дубленку-авиатор и шубу из чернобурки вечно модными
Екатерина Ештокина

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал россиянам вечно модные вещи. Пост на эту тему появился в его Telegram-канале, который насчитывает 183 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне вновь стал актуален натуральный мех. «А в России натуральный мех всегда был неотъемлемой частью идентичности и стиля! Шубы были и остаются элементами имиджа и настоящими модными трофеями», — добавил он.

В публикации специалист подчеркнул, что пальто с воротником из овчины, дубленка-авиатор и шуба из чернобурки, которые присутствуют и в его гардеробе, никогда не выйдут из моды. «На мой взгляд, мех хоря выглядит особенно интересно и необычно — обратите на него внимание, если любите выделяться!» — посоветовал Рогов.

Стилист порекомендовал сочетать упомянутые вещи с классическими костюмами, трикотажем, джинсами, шелковыми юбками или платьями. В заключение Рогов обратил внимание аудитории на аксессуары в стиле 1970-х годов.

Ранее в ноябре россиянам назвали самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года.

