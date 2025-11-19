Экономика
Экономика
Появился шанс поселиться в доме из популярного американского сериала

NYP: Дом со съемок сериала «Очень странные дела» продали за $ 365 тыс
Виктория Клабукова

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Фанатам популярного американского сериала «Очень странные дела» посчастливилось стать владельцами дома главного героя. О сделке мечты пишет New York Post (NYP).

Настоящих хозяев обрел двухэтажный дом в пригороде Атланты, Ист-Пойнт. Здание служило пристанищем вымышленной семьи Уиллеров на протяжении пяти сезонов. К концу съемок очередного сезона стриминговый сервис Netflix решил выставить дом на продажу. Недвижимость оценили в 350 тысяч долларов (28,3 миллиона рублей), однако в ходе торгов его стоимость выросла до 365 тысяч (29,5 миллиона рублей). Домочадцами стали двое страстных поклонников сериала — они проживали неподалеку и изо дня в день смотрели на дом мечты, проезжая мимо него, а однажды участвовали в съемках в качестве статистов. Сделка состоялась за месяц до премьеры финального сезона шоу. Выбор в пользу зрителей Netflix сделал, прочитав их проникновенное письмо. Сама компания выкупила дом в 2021 году за 425 тысяч долларов.

Здание было построено в 1963 году, но во многом несет в себе дух 80-х. Фасад дома выкрашен в белый цвет, а первый этаж облицован кирпичом. На 230 квадратных метрах разместились четыре спальни и три ванные комнаты. Интерьер кухни напоминает о стиле 80-х благодаря розовым столешницам, деревянным шкафам и цветочным обоям. Ностальгические настроения дому придает и столовая с горчично-желтыми узорчатыми стенами и деревянными панелями. Столовая соединена с гостиной, в которой оборудован кирпичный камин. Оттуда, открыв раздвижные стеклянные двери, можно пройти на террасу.
Излюбленным местом героев сериала стал подвал, в котором персонажи играли в настольные игры и прятали девочку по имени Одиннадцать, обладающую сверхъестественными способностями. Другие сцены, происходящие в доме, на самом деле снимались на съемочной площадке в Атланте.

Ранее на продажу выставили дом из сериала «Клан Сопрано». Особняк участвовал в съемках лишь одной из серий, но послужил декорацией для переломного момента всего шоу — здесь главный герой получает пулю от собственного дяди.

