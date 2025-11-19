Суд вернул дело посадившего самолет в поле российского пилота

В Омске суд вернул прокурору дело пилота Белова, посадившего самолет в поле

В Омске Центральный районный суд вернул прокурору уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря объединенной пресс-службы судов региона Аскера Абишева.

По его словам, суд постановил вернуть дело прокурору.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, пилоты могли сесть в Омске, куда изначально направлялись.

Все произошло 12 сентября 2023 года. Тогда самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени.

В полете у самолета перестали работать тормозящие заслонки на крыльях. В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда они решили лететь в Новосибирск, поскольку в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы. Однако, во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находились 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа), летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.