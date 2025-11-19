Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:40, 19 ноября 2025Наука и техника

Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

Трамп: США начали работу по созданию новейшего истребителя F-47
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже началась разработка нового истребителя F-47. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что тендер на реактивный истребитель выиграла компания Boeing. Как утверждает компания, у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) США продлили срок службы истребителей F-15 устаревших модификаций C и D до 2031 года. Это связывают с ожиданием поставок новых F-15EX. В октябре сообщалось, что забастовки сотрудников компании Boeing помешали поставке новой партии истребителей F-15EX Eagle II для ВВС США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мирного плана США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости