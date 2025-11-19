Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 19 ноября 2025Мир

Трамп заявил о разочаровании в Путине

Трамп заявил, что немного разочарован в Путине из-за конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован в российском коллеге Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что урегулировал восемь вооруженных конфликтов и намерен положить конец еще одному, который прежде ему казался «самым легким». «Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — добавил он.

При этом Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать украинский конфликт, подчеркнув, что он« хорош в разрешении споров, и так всегда было».

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине, состоящий из 28 пунктов. Он включает в себя отказ Киева от части территорий и вооружения, а также сокращение численности украинской армии в 2,5 раза и признание Украиной русского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мирного плана США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости