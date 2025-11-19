Мир
ЦАХАЛ ударила по полигону ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ ударила по полигону ХАМАС на юге Ливана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по полигону ХАМАС, расположенному рядом с лагерем беженцев Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Перед ударом были предприняты меры по снижению вреда для гражданских лиц, включая использование точного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведку», — говорится в сообщении.

По версии ЦАХАЛ, полигон ХАМАС использовался в качестве тренировочного лагеря.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, предложенную США, в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ поддержали 13 членов СБ ООН из 15, поскольку Россия и Китай приняли решение воздержаться от голосования.

