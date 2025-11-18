В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

СБ ООН принял резолюцию, поддерживающую план Трампа по Газе

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял резолюцию, предложенную США, в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ поддержали 13 членов СБ ООН из 15, поскольку Россия и Китай приняли решение воздержаться от голосования.

Предложенный США проект мирного урегулирования в Газе предполагает формирование в анклаве временного органа управления, а также отправку миротворческих сил с мандатом на два года.

При этом в документе отсутствует формулировка о двугосударственном подходе к разрешению конфликта. Создание палестинского государства упоминается в резолюции только как потенциальная перспектива.

29 сентября Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС в Газе, состоящий из 20 пунктов. Глава Белого дома предложил заморозить все военные операции и ввести в регион международный контингент с участием сил арабских стран.