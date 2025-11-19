Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 19 ноября 2025Путешествия

У российского самолета с пассажирами отказали тормоза при посадке в Таджикистане

У самолета Nordwind отказали тормоза при посадке в Бохтаре
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании Nordwind отказали тормоза при посадке в Таджикистане днем 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт прилетел в Бохтар из Москвы и едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за проблем с системой автоматического торможения. Пилотам удалось остановить лайнер, однако из-за резкого торможения по стойкам шасси потекла гидрожидкость на фоне разрушения пневматики.

Пострадавших в результате случившегося нет. Борт отправили на осмотр, из-за чего обратный рейс в Москву задержался на сутки. Теперь он должен отправиться днем 19 ноября.

Ранее в Якутии самолет авиакомпании «Алроса» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту прилета. Инцидент произошел 17 ноября по причине неисправности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости