У российского самолета с пассажирами отказали тормоза при посадке в Таджикистане

У самолета Nordwind отказали тормоза при посадке в Бохтаре

У самолета российской авиакомпании Nordwind отказали тормоза при посадке в Таджикистане днем 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт прилетел в Бохтар из Москвы и едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за проблем с системой автоматического торможения. Пилотам удалось остановить лайнер, однако из-за резкого торможения по стойкам шасси потекла гидрожидкость на фоне разрушения пневматики.

Пострадавших в результате случившегося нет. Борт отправили на осмотр, из-за чего обратный рейс в Москву задержался на сутки. Теперь он должен отправиться днем 19 ноября.

Ранее в Якутии самолет авиакомпании «Алроса» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту прилета. Инцидент произошел 17 ноября по причине неисправности.

