Украина получит почти миллиард евро от страны — члена Евросоюза

Премьер Испании пообещал выделить Украине 817 миллионов евро Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Испания выделит Украине почти миллиард евро. О соответствующем решении сообщил премьер-министр страны — члена Евросоюза Педро Санчес, его слова приводит агентство Reuters.

По его данным, Киев получит от Мадрида 817 миллионов евро. На 100 миллионов из них будет закуплено вооружение для республики в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»), согласно которой европейские страны приобретают оружие у США и передают его Украине.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, а также <...> членство Украины в ЕС», — сказал Санчес. Отмечается, что еще 200 миллионов евро пойдут на восстановление энергетического сектора республики. На что будут потрачены остальные деньги, не уточняется.

Ранее основатель файлообменника MegaUpload Ким Дотком предположил, что Европейский союз и Международный валютный фонд используют коррупционный скандал на Украине как повод для прекращения помощи Киеву.

