Украинский военный передал просьбу о сдаче в плен через мирных жителей

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Самодай рассказал, что попал в плен по собственному желанию — соответствующую просьбу российским бойцам он передал через мирных жителей. Слова украинского солдата передает ТАСС.

По его словам, он вместе с сослуживцем попал в Красноармейск (украинское название — Покровск) с распределительного пункта. Там их привели на позиции, не сказав, что делать дальше, после чего командиры покинули позиции. Тогда солдаты ВСУ заняли пустую квартиру.

«С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен», — поделился Самодай. По его словам, вскоре российские бойцы действительно пришли, и он с сослуживцев сдался, не оказав никакого сопротивления.

Пленный отметил, что командование ВСУ никак не помогает солдатам и не эвакуирует их. Он добавил, что не готов отдавать свою жизнь за «воровское правительство», которое не думает ни об армии, ни о мирных гражданах.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске переодевшихся в гражданское бойцов ВСУ взяли в плен.

