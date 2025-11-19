Силовые структуры
08:43, 19 ноября 2025Силовые структуры

Установлена личность открывшего огонь у жилого комплекса в российском городе стрелка

ТАСС: В Тюмени стрельбу у ЖК «Домашний» устроил мужчина с охолощенным автоматом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени полицейские установили личность открывшего стрельбу у жилого комплекса (ЖК) «Домашний». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД России.

По предварительной информации, охолощенный автомат у стрелка изъят. Других подробностей о нем не раскрывается.

По информации 72.ru, фигурант — 1984 года рождения. После установления полных обстоятельств, его действиям будет дана правовая оценка

По словам источника агентства, стрельба произошла во время отдыха компании людей. Он отметил, что конфликта не было и пострадавших нет.

Инцидент произошел 18 ноября около 21:30 по местному времени (19:30 по московскому). Сначала под окнами одного из домов заметили группу людей. Затем один из них достал, предположительно, автомат и начал стрелять. Напуганные соседи тут же вызвали полицию, однако нарушители спокойствия успели покинуть место до ее прибытия.

    Все новости