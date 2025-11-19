Мир
10:35, 19 ноября 2025Мир

В Берлине приготовились защищать правительство

В Берлине приготовились защищать правительство на случай уличных боев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Macdougall / Reuters

Караульный батальон Минобороны Германии приготовился защищать правительственные учреждения в Берлине на случай уличных боев. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках учения «Бастион Берлин» (Bollwerk Bärlin), которое продлится неделю, подразделения отработают сценарий противостояния вооруженным нерегулярным силам в условиях ограниченной видимости, защиты путей сообщения, задержания диверсантов, эвакуации раненых.

Командующий батальоном, подполковник Майк Тайхгребер рассказал, что учения проводятся в столице, так как Берлин является оперативным районом подразделения.

Ранее сообщалось, что в Германии пройдут военные учения бундесвера под названием Red Storm Bravo по переброске военных сил на восточную границу НАТО.

