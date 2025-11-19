Бывший СССР
В Донецке восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«В Ворошиловском районе города появилось и внутридомовое наружное освещение», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что совершили беспрецедентную атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики.

До того Горловка и часть Донецка погрузились во тьму. Как рассказал глава ДНР, порядка 500 тысяч абонентов лишились электричества из-за атак украинских беспилотников.

