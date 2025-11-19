В Европе заявили о попадании в китайскую экономическую ловушку

Глава дипломатии ЕС Каллас: Европа не может оказывать давление на КНР по Украине

Грамотная и продуманная политика властей Китая по укреплению своего геополитического влияния в мире привела к тому, что в настоящее время руководство Евросоюза (ЕС) не может оказывать необходимое давление на Пекин по вопросу урегулирования конфликта на Украине. О попадании Европы в китайскую ловушку заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, ее слова приводит Bloomberg.

Сейчас страны ЕС в значительной степени зависят от Китая в ключевых секторах экономики. Если власти региона попытаются ужесточить давление на Пекин по украинскому вопросу, ответ азиатской страны может оказаться болезненным для ЕС. Именно по этой причине руководство блока не может сильнее надавить на КНР, посетовала Каллас.

Цена подобного давления для ЕС может оказаться в конечном счете слишком высокой, добавила глава европейской дипломатии. «Если вы не готовы платить ту цену, которую они вам навяжут, то действовать будет сложно», — констатировала Каллас.

Наиболее болезненным для ЕС ответом Китая на торговое давление западных стран, отмечала британская газета Financial Times, стало ограничение поставок ключевых редкоземельных металлов. Утверждение экспортного контроля над редкоземами нанесло серьезный ущерб ряду отраслей.

В Европе в наибольшей степени пострадали производители электрокаров, которые в значительной степени зависят от китайских полупроводников, использующихся при изготовлении аккумуляторов. После уступок президента США Дональда Трампа в вопросе импортных пошлин китайские власти согласились отсрочить на год вступление в силу экспортного контроля в отношении ряда видов редкоземельных металлов. Эта мера распространилась в том числе на европейский рынок, отметил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.