В окружении Зеленского рассказали о «последнем шансе для Европы»

Мудрая: Саммит лидеров ЕС по кредиту Киеву станет последним шансом для Европы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Саммит лидеров Европейского союза (ЕС) по вопросам «репатриационного кредита», который пройдет 18 декабря в Брюсселе, станет «последним шансом для Европы» в этом году предоставить кредит Украине на фоне коррупционного скандала в стране. Об этом в интервью Reuters сказала главный юридический советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

«Саммит, похоже, станет для Европы последним шансом в этом году согласиться предоставить кредит Украине», — рассказала чиновница, добавив, что в Киеве не ожидают согласования всех технических деталей предоставления займа.

Мудрая также отметила, что для Украины крайне важно участие в принятии решений о распределении и приоритетах финансирования кредита. Агентство уточняет, что сейчас в Киеве обеспокоены «зияющей дырой» в бюджете на 2026 год и последствиями разворачивающегося коррупционного скандала.

Продолжающийся коррупционный скандал на Украине вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии власти «Слуга народа» уже призывают к отставке всего правительства страны, в то время как окружение Владимира Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможной причастности к делу.

