В Петербурге паром заволокло Бассейную улицу

В Петербурге на улице Бассейной прорвало трубу

В Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария на Бассейной улице Московского района, сообщает «Фонтанка».

Там возле дома 23 прорвало трубы с горячей водой. На кадрах с места происшествия клубы пара заволокли значительную часть улицы.

Очевидцы рассказали, что движение по улице остановлено. На месте работают сотрудники МЧС. Временно изменены трассы автобусных маршрутов № 36, 63, 72 и 286.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы затопило вход в метро на станции «Девяткино».

Также ранее депутат Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру срочно вмешаться в ситуацию с масштабной экологической аварией в Санкт-Петербурге после обрушения Выборгского канализационного коллектора. По его словам, авария несет угрозу воде в Неве.