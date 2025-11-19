В Подмосковье подросток оказался в реанимации после попытки помочь однокласснице за деньги

В подмосковном Серпухове 11-летний мальчик пострадал при падении со второго этажа местного торгового центра (ТЦ). Об этом пишет «МК».

По информации издания, во вторник, 18 ноября, школьники отдыхали на фудкорте, когда у девочки выпала на первый этаж помада. Она попросила сверстника сходить за косметическим средством, однако тот отказывался. Тогда школьница предложила мальчику деньги. Чтобы быстрее дойти до эскалатора, подросток наступил на доску возле ограждения, которая оказалась слишком тонкой и не выдержала. В результате он провалился сквозь пол, пролетев этаж и упав в пустой бутик.

Как выяснили журналисты, скорая помощь забрала пострадавшего в реанимацию, где он провел всю ночь. Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, перелом левой кисти, ушиб ноги, а также повреждения зубов.

