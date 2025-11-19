Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 19 ноября 2025Россия

В Подмосковье подросток оказался в реанимации после попытки помочь однокласснице за деньги

В Подмосковье 11-летний мальчик пострадал при падении со второго этажа ТЦ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Серпухове 11-летний мальчик пострадал при падении со второго этажа местного торгового центра (ТЦ). Об этом пишет «МК».

По информации издания, во вторник, 18 ноября, школьники отдыхали на фудкорте, когда у девочки выпала на первый этаж помада. Она попросила сверстника сходить за косметическим средством, однако тот отказывался. Тогда школьница предложила мальчику деньги. Чтобы быстрее дойти до эскалатора, подросток наступил на доску возле ограждения, которая оказалась слишком тонкой и не выдержала. В результате он провалился сквозь пол, пролетев этаж и упав в пустой бутик.

Как выяснили журналисты, скорая помощь забрала пострадавшего в реанимацию, где он провел всю ночь. Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, перелом левой кисти, ушиб ноги, а также повреждения зубов.

Ранее в Апшеронске Краснодарского края 11-летний школьник упал в котлован и просидел там всю ночь. По информации СМИ, мальчик возвращался с тренировки и в сумерках не заметил провал в земле. Людей рядом в этот момент не оказалось, поэтому его крики о помощи никто не услышал.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости