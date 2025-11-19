В Раде прогресс в мирном урегулировании связали с поездкой Уиткоффа в Россию

Прогресс в мирном урегулировании конфликта на Украине зависит от того, поедет ли в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Диалог о мире с поездкой в Москву связал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Будет ли какой-то прогресс в диалоге о мире — узнаем из того, куда полетит Уиткофф после Турции — в Россию или в США», — заявил нардеп.

Спецпосланник президента США отменил запланированную на 19 ноября встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее в Кремле заявили, что ждут Уиткоффа в Москве в любой момент. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока не ведет контактов со спецпосланником президента США, но он может приехать в Россию в любой момент.