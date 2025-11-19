Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:57, 19 ноября 2025Бывший СССР

В Раде прогресс в мирном урегулировании связали с поездкой Уиткоффа в Россию

Дубинский: Прогресс в диалоге о мире зависит от того, поедет ли Уиткофф в Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прогресс в мирном урегулировании конфликта на Украине зависит от того, поедет ли в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Диалог о мире с поездкой в Москву связал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Будет ли какой-то прогресс в диалоге о мире — узнаем из того, куда полетит Уиткофф после Турции — в Россию или в США», — заявил нардеп.

Спецпосланник президента США отменил запланированную на 19 ноября встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее в Кремле заявили, что ждут Уиткоффа в Москве в любой момент. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока не ведет контактов со спецпосланником президента США, но он может приехать в Россию в любой момент.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости