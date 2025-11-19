Наука и техника
18:00, 19 ноября 2025Наука и техника

В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

В России успешно провели операцию клеточной регенерации барабанной перепонки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Сеченовском университете первые в мире провели операции по восстановлению барабанной перепонки, используя биомедицинский клеточный продукт, созданный из собственных клеток пациента. Результаты оказались успешными уже у первого прооперированного человека: через три недели после вмешательства перфорация полностью закрылась, а слух улучшился. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель университета.

Это первый клинический опыт применения клеточных эквивалентов для регенерации перепонки — структуры, которая при отитах и травмах часто повреждается и далеко не всегда восстанавливается самостоятельно. Стандартная тимпанопластика требует длительной операции с забором хрящевой ткани и не гарантирует успех, тогда как новый метод занимает около 40 минут, и оепрация проходит значительно легче.

Эквивалент перепонки создают в центре биомедицины: из жировой ткани пациента выделяют клетки, формируют сфероиды и имплантируют их вместе с временной мембраной. В ухе она постепенно растворяется, а на ее месте формируется собственная ткань, полностью повторяющая структуру естественной барабанной перепонки.

Разработчики отмечают, что технология открывает путь к регенерации не только перепонки, но и голосовых связок, структур полости носа и в перспективе — уретры и других органов.

Ранее ученые сообщили, что им удалось запустить полноценное восстановление хрящевой ткани вместо ее рубцевания.

