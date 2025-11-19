В российских аэропортах заработали пункты миграционного контроля

МВД России: В аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля

В крупнейших российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram.

Уточняется, что пункты открылись в московском авиаузеле, а также воздушных гаванях Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Их основная задача — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, пояснила Волк.

Она добавила, что пункты миграционного контроля также откроют на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

Ранее стало известно, что Россия собралась увеличить завоз мигрантов из Индии. Во время встречи премьер-министра азиатской страны Нарендры Моди и президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели стороны подпишут соглашение о мобильности рабочей силы.