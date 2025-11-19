В РПЦ порассуждали о захоронении нерожденных младенцев

«Ъ»: Иерей Лукьянов предложил хоронить останки нерожденных на общих основаниях

Глава патриаршей комиссии по защите семьи иерей Федор Лукьянов порассуждал о захоронении нерожденных младенцев. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) предложил хоронить останки на общих основаниях. Священнослужитель отметил, что соответствующий законопроект даже разрабатывается в Госдуме, передает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», эта же инициатива будет направлена на запрет вывоза «репродуктивных тканей» россиян за границу. Лукьянов пояснил, что та же мера остановит утилизацию эмбрионов «путем передачи их на хранение только под государственный контроль».

Опрошенные «Ъ» эксперты высказали мнение о том, что закон достаточно регулирует вопросы обращения с подобными биологическими материалами, в связи с этим «необходимости что-либо изобретать нет».

Так, акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова допустила, что предлагаемая мера создаст значительную финансовую нагрузку на медицинские организации. Она подчеркнула, что решения о захоронении останков после выкидышей напрямую касаются личных переживаний и репродуктивной автономии семьи.

Ранее сообщалось, что в Саратове за женскими консультациями закрепили священников.