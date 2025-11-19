Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 19 ноября 2025Мир

В США назвали главных виновников конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: США и Европа спровоцировали конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Именно США и страны Европы спровоцировали начало конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер, его слова приводит The American Conservative.

«На самом деле конфликт спровоцировали США и их европейские союзники (...) Основной причиной конфликта стало решение НАТО принять Украину в альянс, которую Россия восприняла как экзистенциальную угрозу, которую необходимо устранить», — отметил эксперт.

При этом Миршаймер указал на то, что потенциальное расширение Североатлантического альянса является не единственной проблемой. Он пояснил, что возможное продвижение НАТО на восток является «частью более широкой стратегии Запада по созданию из Украины оплота на границе с Россией».

11 ноября глава российского МИД Сергей Лавров призвал Европейский союз (ЕС) не оправдывать творимый им беспредел действиями Москвы на Украине. Он подчеркнул, что именно ЕС поднял Майдан и бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости