В США назвали главных виновников конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: США и Европа спровоцировали конфликт на Украине

Именно США и страны Европы спровоцировали начало конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер, его слова приводит The American Conservative.

«На самом деле конфликт спровоцировали США и их европейские союзники (...) Основной причиной конфликта стало решение НАТО принять Украину в альянс, которую Россия восприняла как экзистенциальную угрозу, которую необходимо устранить», — отметил эксперт.

При этом Миршаймер указал на то, что потенциальное расширение Североатлантического альянса является не единственной проблемой. Он пояснил, что возможное продвижение НАТО на восток является «частью более широкой стратегии Запада по созданию из Украины оплота на границе с Россией».

11 ноября глава российского МИД Сергей Лавров призвал Европейский союз (ЕС) не оправдывать творимый им беспредел действиями Москвы на Украине. Он подчеркнул, что именно ЕС поднял Майдан и бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией.