Миршаймер: Запад создаст проблемы России после ее победы на Украине

Запад создаст новые проблемы России после ее победы на Украине. Такие последствия назвал профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.

По его словам, администрация бывшего президента США Джо Байдена находилась в состоянии войны с Россией с 2022 года и пыталась победить ее на Украине. После провала этого плана Вашингтон, по мнению профессора, не примет поражение.

«Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским», — подчеркнул Миршаймер.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Он вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, он содержит 28 пунктов.