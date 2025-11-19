Мир
16:41, 19 ноября 2025Мир

В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

Постпред в НАТО Уитакер: США не планируют расширять ядерные возможности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

В настоящее время США не планируют расширять свои ядерные возможности, однако рассматривают их модернизацию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Я не думаю, что мы хотим расширять ядерные возможности», — подчеркнул постпред.

При этом Уитакер отметил, что США стремятся к модернизации ядерного потенциала. Кроме того, Вашингтон предоставляет «ядерный зонтик» европейским союзникам, выступая при этом против распространения ядерного оружия.

Ранее Уитакер призывал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России.

