В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте Европы оставили лишь ресторан

ТАСС: Оставшийся без россиян финский аэропорт открывают только для бизнес-ланчей
Фото: Wikipedia

В закрывшемся из-за нехватки туристов из России аэропорте Лаппеенранта в Финляндии работает лишь ресторан. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

По его словам, аэропорт открывают только на 2,5 часа по будням ради бизнес-ланча. «Ресторан — единственное, что на данный момент работает в терминале», — отметил он. Также сотрудник оставшегося без россиян аэропорта Европы сообщил, что воздушная гавань не планирует принимать плановые рейсы как минимум до конца 2025 года.

О том, что аэропорт Лаппеенранта оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России, стало известно 21 октября. В итоге аэродромный диспетчерский пункт приостановил работу 30 октября.

